Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлен второй, с начала ноября, температурный рекорд, минувшая ночь оказалась самой теплой за весь ряд наблюдений, сообщил 10 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Теплая поздняя осень Василий Иванов © ИА REGNUM

По его словам, ночью 10 ноября температура воздуха в городе не опускалась ниже +9,2 градусов.

«До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градусов», — заметил Колесов.

Днем может быть превышен максимум для 10 ноября, который был отмечен в 2019 году и составляет +10,1 градус.

«Но и это еще не всё, сутки 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года. Сейчас, еще действующий рекорд, со среднесуточной температурой воздуха +8,7 градусов столетней давности, так как наблюдался в 1916 году», — подытожил синоптик.

Добавим, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 10 ноября будет преобладать облачная погода, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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