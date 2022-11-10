Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге установлен второй, с начала ноября, температурный рекорд, минувшая ночь оказалась самой теплой за весь ряд наблюдений, сообщил 10 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Василий Иванов ИА REGNUM Теплая поздняя осень

По его словам, ночью 10 ноября температура воздуха в городе не опускалась ниже +9,2 градусов.

«До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градусов», — заметил Колесов.

Днем может быть превышен максимум для 10 ноября, который был отмечен в 2019 году и составляет +10,1 градус.

«Но и это еще не всё, сутки 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года. Сейчас, еще действующий рекорд, со среднесуточной температурой воздуха +8,7 градусов столетней давности, так как наблюдался в 1916 году», — подытожил синоптик.

Добавим, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 10 ноября будет преобладать облачная погода, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.