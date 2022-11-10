Псков, 10 ноября 2022, 09:28 — REGNUM Еще четыре жителя Псковской области погибли в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России. С ними простились в регионе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Во время выполнения боевых задач погибли гвардии старший прапорщик Игорь Иванов, лейтенант гвардии сержант Николай Погорелов. Прощание состоялось также с лейтенантом Александром Лебидем и гвардии старшим сержантом Евгением Семеновым.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь. Вечная память», — написал губернатор.
Напомним, что ранее в Псковской области простились с гвардии старшим сержантом Романом Порфирьевым, гвардии рядовым Алексеем Зариповым и сержантом Кириллом Тимофеевым.
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