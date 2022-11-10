Псков, 10 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Еще четыре жителя Псковской области погибли в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России. С ними простились в регионе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Игорь Иванов

Во время выполнения боевых задач погибли гвардии старший прапорщик Игорь Иванов, лейтенант гвардии сержант Николай Погорелов. Прощание состоялось также с лейтенантом Александром Лебидем и гвардии старшим сержантом Евгением Семеновым.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь. Вечная память», — написал губернатор.

Напомним, что ранее в Псковской области простились с гвардии старшим сержантом Романом Порфирьевым, гвардии рядовым Алексеем Зариповым и сержантом Кириллом Тимофеевым.