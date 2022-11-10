Амурская область, 10 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении директора ООО «Белогорскремстройсервис», допустившего работы на песчаном карьере с нарушением требований охраны труда. Об этом 10 ноября сообщил телеграм-канал региональной федерации профсоюзов.

Карьер

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Результатом нарушений стало то, что погрузчик, в котором находился человек, засыпало тоннами песка, его водитель погиб. Позже выяснилось, что работа на предприятии не была организована должным образом.

«В результате расследования было установлено, что основной причиной, вызвавшей несчастный случай, явилась неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда», — отметили в профсоюзе.

Семье погибшего рабочего выплатили пособие. Руководитель предприятия понесёт ответственность по делу об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обвала песка на карьере в Амурской области, который стал причиной смерти водителя погрузчика, изначально возбудили уголовное дело. Такое решение приняло следственное управления СК РФ по региону.