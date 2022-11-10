Саратов, , 10:35 — REGNUM В Саратовской области военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, обратились к губернатору Роману Бусаргину с различными вопросами, среди которых была просьба организовать прием у стоматолога. Об этом 10 ноября сообщил глава региона.

Мобилизованные в Саратовской области t. me/busargin_r

Губернатор накануне встретился с мобилизованными в одном из пунктов дислокации. В ближайшие дни им пообещали заменить сломанный холодильник, установить тепловые завесы на двери, уложить линолеум на пол. Также от бойцов звучали вопросы личного характера. Каждому из них постараются помочь индивидуально, заверил Бусаргин.

Еще военнослужащие попросили организовать прием у стоматолога. На текущей неделе минздраву поручено закрыть этот вопрос.

Кроме того, обсуждался вопрос предоставления региональной выплаты. По состоянию на 9 ноября средства перечислены 80% мобилизованным. В ряде случаев причиной не поступления денег на счет стала некорректная передача реквизитов карт. Корректировку данных проводят профильные сотрудники, после чего выплаты должны поступить.

Губернатор Саратовской области заявил, что встречи с военнослужащими продолжатся.

Напомним, мобилизованные на предыдущей встрече с саратовским губернатором интересовались организацией обучения на полигонах, кредитными каникулами и мерами поддержки.

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