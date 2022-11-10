Южно-Сахалинск, 10 ноября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Из-за непогоды в Северо-Курильском районе Сахалина спасатели объявили экстренное предупреждение. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает областное управление МЧС.

Алексей Яковлев Дождь

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По прогнозам синоптиков, в районе 11 ноября ожидается дождь и ветер до 27 м/с.

В МЧС заверили, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию. Жителям Северо-Курильского района посоветовали не покидать пределы населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку со стороны Охотского моря надвигается циклон. Непогода обрушится на юго-восточные территории края в ночь с 10 на 11 ноября.