Джакарта, 10 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Делегацию России на саммите «Группы двадцати» (G20), который будет проходить в Индонезии 15–16 ноября, возглавит российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом 10 ноября рассказал пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин.

Mid.ru Сергей Лавров

«Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин может принять участие в работе саммита «Большой двадцатки» в Индонезии по видеосвязи.