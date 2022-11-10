Томск, 10 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку информации о некачественной питьевой воде в двух школах города Стрежевого Томской области. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ведомства.

Dgeise Роспотребнадзор

Как выяснилось, на входе в образовательные организации вода соответствует санитарным требованиям. Однако в точках отбора проб воды в школах обнаружена синегнойная палочка. Специалисты уже составили протоколы о временном запрете деятельности учреждений.

«Материалы переданы в Стрежевской городской суд Томской области для решения вопроса о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности организаций. Вспышечной заболеваемости в школах не зарегистрировано», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Валерий Дениченко заявил, что учащихся обеих школ переведут на дистанционное обучение. По его словам, предположительно бактерии попали в систему водоснабжения при замене теплоузла в конце 2021 года.