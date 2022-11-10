Кишинёв, , 09:19 — REGNUM Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Молдавии 9 ноября возбудила уголовное дело в связи с падением и детонацией на молдавской приграничной территории ракеты, прилетевшей с территории б. УССР. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Молдавии.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 31 октября возле села Наславча Окницкого района. До этого следовали собирали данные для дела.

«Деяние расследуется через призму статьи Уголовного кодекса, предусматривающей доставку, размещение, приведение в действие или подрыв взрывного устройства или другого устройства со смертельным эффектом», — говорится в сообщении.

Кроме того, уголовное дело возбудили в связи с заявлением минобороны Молдавии, что 10 октября через молдавскую территорию пролетели ракеты в сторону б. УССР. В данном случае будет применяться статья о нарушении правил полета и незаконном воздушном транзите.

Стоит отметить, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в падении ракеты в Наславче обвинила Россию, хотя доказательств этому представлено не было, а фотографии с места происшествия так и не опубликовали. На основании обвинений из республики выслали сотрудника российского посольства. МИД РФ уведомил молдавскую сторону, что Москва отреагирует зеркально.

Читайте ранее в этом сюжете: Из России вышлют сотрудника посольства Молдавии в Москве