Кишинёв, 10 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Молдавии 9 ноября возбудила уголовное дело в связи с падением и детонацией на молдавской приграничной территории ракеты, прилетевшей с территории б. УССР. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Инцидент произошёл 31 октября возле села Наславча Окницкого района. До этого следователи собирали данные для дела.

«Деяние расследуется через призму статьи Уголовного кодекса, предусматривающей доставку, размещение, приведение в действие или подрыв взрывного устройства или другого устройства со смертельным эффектом», — говорится в сообщении.

Кроме того, уголовное дело возбудили в связи с заявлением минобороны Молдавии, что 10 октября через молдавскую территорию пролетели ракеты в сторону б. УССР. В данном случае будет применяться статья о нарушении правил полета и незаконном воздушном транзите.

Стоит отметить, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в падении ракеты в Наславче обвинила Россию, хотя доказательств этому представлено не было, а фотографии с места происшествия так и не опубликовали. На основании обвинений из республики выслали сотрудника российского посольства. МИД РФ уведомил молдавскую сторону, что Москва отреагирует зеркально.