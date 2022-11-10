Джакарта, , 09:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин может принять участие в работе саммита «Большой двадцатки» в Индонезии по видеосвязи. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Джакарте.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломаты рассказали, что российский президент может принять участие в работе саммита G20 в видеоформате. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается, уточнили в посольстве.

Ранее американские агентства Bloomberg и Reuters сообщили, что президент РФ Владимир Путин не примет очного участия в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии.