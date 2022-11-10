Анахайм, США, , 09:15 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Кирилл Капризов Khl.ru

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль, ещё по шайбе забросили защитник Мэтт Дамба и форвард Джозеф Крамаросса.

У «Анахайма» отличился Павол Регенда после передачи российского защитника Дмитрия Куликова.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 13 очков. «Анахайм» идёт на 15-м месте в Западной конференции с девятью очками.

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