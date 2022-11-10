Пекин, 10 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На северо-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

По данным китайского сейсмологического центра (CENC), землетрясение магнитудой 5,6 произошло в уезде Медог города Ньингчи Тибетского автономного района на юго-западе Китая в 13:01 по пекинскому времени 10 ноября.

По данным CENC, очаг землетрясения находился по координатам 28,35 градуса северной широты и 94,48 градуса восточной долготы, на глубине 10 км.