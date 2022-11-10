Джакарта, , 09:16 — REGNUM Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основываясь на отчете сотрудника наблюдательного пункта вулкана Семеру, который мы получили, дважды наблюдалось извержение горячего облака с амплитудой 28-30 мм», — заявил Джоко Самбанг, глава отдела чрезвычайных ситуаций Регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Лумаджанга.

Сейсмическая активность вулкана также отмечена пятью извержениями с амплитудой 14-22 мм и одним тектоническим землетрясением с амплитудой 25 мм.

Вулкан находится в статусе предупреждения уровня III.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру, расположенный в Индонезии, выбросил в небо столб пепла на высоту 1500 метров.

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