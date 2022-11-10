Джакарта, 10 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

«Основываясь на отчете сотрудника наблюдательного пункта вулкана Семеру, который мы получили, дважды наблюдалось извержение горячего облака с амплитудой 28-30 мм», — заявил Джоко Самбанг, глава отдела чрезвычайных ситуаций Регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Лумаджанга.

Сейсмическая активность вулкана также отмечена пятью извержениями с амплитудой 14-22 мм и одним тектоническим землетрясением с амплитудой 25 мм.

Вулкан находится в статусе предупреждения уровня III.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру, расположенный в Индонезии, выбросил в небо столб пепла на высоту 1500 метров.

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