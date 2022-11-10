Ясиноватая, ДНР, 10 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян бандеровскими вооружёнными формированиями. Об этом 10 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 08:57 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооружённых киевских формирований в ДНР за сутки погибли три мирных жителя.