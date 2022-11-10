Москва, , 09:16 — REGNUM Боевики польских нелегальных военизированных формирований, так называемой Армии Крайовой («АК») активно сотрудничали с гитлеровцами против СССР вплоть до полного краха Третьего рейха. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные ФСБ России.

Бойцы Армии Крайовой. 1944

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Также, как следует из документов, бандиты Армии Крайовой, руководство которой осуществляло эмигрантское правительство в Лондоне, принимали участие в карательных акциях нацистов против польских патриотов и советских партизан, а также в уничтожении мирного населения УССР и Белорусской ССР.

В опубликованных документах указано, что руководитель оперативной группы НКГБ СССР майор госбезопасности Виктор Карасев в мае 1944 года сообщил, что «командир польского нелегального отряда «Шанец», действующего в районе города Остравец, получил от немцев автоматическое оружие, а также нагрудные знаки с изображениями польского герба, белого орла с надписью на польском и немецком языках». Факты, говорившие о сотрудничестве «аковцев» с гитлеровцами, приходили и из других районов.

Также сообщается, что бандиты «АК» занимались террором против командиров Красной Армии.

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«По агентурным данным нашей оперативной группы, действующей на территории Польши, руководство Армии Крайовой снабдило свои филиалы большим количеством ядов с целью применения их для индивидуального террора против советских офицеров», — говорится в служебной записке начальника 4-го Управления НКГБ СССР Павла Судоплатова от 18 января 1945 года в Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР.

«После войны в Польской Народной Республике «аковцы» за сотрудничество с оккупантами получили прозвище «проклятых солдат». В нынешней Польше бандитов и карателей из Армии Крайовой чествуют как «героев», — отмечается в документах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ России обнародовала архивные документы, свидетельствующие о том, что гитлеровская разведка использовала киевских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР.

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