Черкесск, , 09:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии принято решение об увеличении размера выплат по социальным контрактам. Рост составит для индивидуальных предпринимателей — 40%, для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство — 100%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Размер выплаты на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности увеличат с 250 тыс. до 350 тыс. рублей, а выплаты по ведению личного подсобного хозяйства со 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — решили в ходе совещания 9 ноября члены правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Карачаево-Черкесии было заключено с жителями республики 1587 социальных контрактов. На денежные средства, которые предоставлены гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство, а также реализовывать другие проекты.

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