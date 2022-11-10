Донецк, , 09:06 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооружённых киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли три мирных жителя. Об этом 10 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, а также в ранее освобожденных Владимировке и Мариуполе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще шесть мирных жителя получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за имущество, находящееся в собственности Амурской области, разрешили временно не платить жителям, которых мобилизовали для участия в спецоперации в защиту Донбасса.