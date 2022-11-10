Октябрьский район, Приморский край, , 09:10 — REGNUM Предприниматели Октябрьского округа закупили и передали бойцам из Приморья шесть автомобилей, медикаменты, одежду и другие необходимые вещи в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Автомобили для СВО Пресс-служба Октябрьского муниципального округа

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Сельхозтоваропроизводители и предприниматели округа объединились, чтобы помочь землякам — они купили четыре микроавтобуса и два внедорожника.

«Машины надёжные, вместительные, в хорошем техническом состоянии, повышенной проходимости, оснащены новой резиной. Кроме того, за счёт собранных предпринимателями и сотрудниками администрации и различных учреждений округа денежных средств приобретены инструменты и оборудование, необходимое нашим парням на передовой», — сказали инициаторы гуманитарной помощи.

Машины со знаком «V», загруженные коробками с собранной жителями округа помощью, уже отправлены в расположение воинских подразделений, где проходят службу приморцы.

Как сообщало ИА REGNUM, из Приморья в зону проведения специальной военной операции в защиту Донбасса 10 ноября отправили ещё одну группу добровольцев отряда «Тигр».