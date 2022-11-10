Луганск, 10 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики, вернувшиеся домой из плена киевского террористического режима, истощены, но не сломлены. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

О возвращении из плена 35 военнослужащих НМ ЛНР Пасечник сообщил утром 10 ноября, назвав их героями. Бойцы подвергались избиениям и издевательствам со стороны киевских боевиков. Военнослужащим предстоит пройти медицинское обследование и реабилитацию.

Работа над освобождением защитников ЛНР из плена киевского режима будет продолжена.