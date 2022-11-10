Красногорск, , 09:05 — REGNUM В Московской области существенно сократилось число обращений граждан, связанных с проведением частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире радио Sputnik.

Андрей Воробьёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам губернатора, число обращений радикально упало.

«Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять [тысяч]», — сказал он. Воробьёв уточнил, что вопросы, связанные с мобилизацией, составляют около 5% от общего числа обращений.

Глава региона рассказал, что с каждым вопросом власти разбираются «в ручном режиме».