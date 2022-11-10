Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве в период навигации 2022 года из водоёмов коммунальный флот собрал около 600 тонн мусора, сообщается 10 ноября на портале мэра столицы.

Москва-река Akkit

Также с поверхностей водоёмов, в частности, Москвы-реки и судоходной части Яузы ликвидировано порядка 80 загрязнений. Ежедневно мусоросборщики собирают около 20–25 тонн мусора, ежемесячно — до 100 тонн.

На водоёмах с небольшой глубиной используют маломерные суда, а для извлечения донных наносов песка и грунта задействуют плавучие краны и небольшие баржи с буксирами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил продумать механизм передачи бесхозных водоемов на баланс организаций.

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