Уфа, 10 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Пособия на детей-сирот намерены проиндексировать на 10% в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Мфц.онлайн Детское пособие

Сообщается, что соответствующие изменения в региональный закон о порядке и размере выплаты денежных средств опекунам на содержание ребенка депутаты намерены внести в ноябре 2022 года.

«Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года увеличить на 10% размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приемную и патронатную семью», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он добавил, что в 2022 году пособия не индексировались, ранее индексация производилась на уровне 4%.

Сообщается, что в результате пособие на содержание ребенка до трех лет в Башкирии вырастет с 7143 рублей до 7857 рублей, старше трех лет — с 6868 рублей до 7555 рублей. Кроме этого, на 10% проиндексируют повышенные пособия на детей, которые имеют нарушения в развитии.

«По предварительной оценке, расходы на реализацию закона составят почти сто миллионов рублей», — пояснил Толкачев.

Отмечается, что проект закона об индексации пособий уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами, а в ноябре может быть поддержан депутатами сразу в трех чтениях.