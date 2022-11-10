Мелитополь, , 08:59 — REGNUM В городе Запорожье, который временно оккупирован режимом Киева, слышны взрывы. Об этом 10 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Взрыв Glava.rk.gov.ru

«В данный момент в городе Запорожье, который временно подконтролен режиму Зеленского, происходят взрывы», — сказал он.

При этом Рогов написал в своём телеграм-канале, что первый взрыв в Запорожье произошёл в 07:50, и добавил, что было слышно не менее четырёх взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что во временно оккупированный преступным режимом Киева город Запорожье для осуществления новой попытки захвата Запорожской АЭС прибыли порядка 300 подготовленных Великобританией боевиков ВСУ.