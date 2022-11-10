Бухарест, 10 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Из ассортимента тысяч магазинов-складов стройматериалов по всей Румынии исчезли дрова и паллеты, являющиеся основным средством отопления для большинства румынских домов и квартир. Об этом 10 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

По некоторым данным, причиной возникшего дефицита послужило постановление правительство Румынии от 5 ноября нынешнего года относительно регулирования цен на твердотопливные материалы в стране. Согласно основным пунктам документа, стоимость одного кубического метра дров не должна превышать 400 леев ($82). При этом реализаторы соответствующей продукции в знак протеста отказались выставлять ее на продажу.

Как отметил корреспонденту ИА REGNUM источник в министерстве экономики Румынии, в случае обострения кризиса страну ждет новый виток инфляции.

Напомним, на сегодняшний день около 90% домов в сельской местности и не менее 65% квартир в городах Румынии отапливаются дровами и углем. В ряде регионов местные жители массово закупают «печки-буржуйки», поскольку местные власти оказались не в состоянии обеспечить централизованное отопление на зимний сезон 2022-го — 2023-го годов.