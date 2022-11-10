Черкесск, , 09:05 — REGNUM Карачаево-Черкесия собрала очередную партию гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации, и для раненых, проходящих лечение в ростовском госпитале. Для бойцов направлен конвой с продуктами питания и питьевой воды, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Отправка гуманитарного груза t. me/skuznetsov_nvkz

По словам руководителя исполкома партии Руслана Джамбаева, 5,6 тонны питьевой воды отправлено в госпиталь в Ростовской области по просьбе военного комиссара республики. Остальной груз, в том числе питьевая вода, продукты питания (консервы, тушенка, лапша быстрого приготовления, сгущенное молоко), термобелье, теплые носки и дизельный генератор, предназанчен для военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации.

Как отметил Джамбаев, каждый раз при подготовке к отправке гуманитарного груза запрашивается информация о необходимых потребностях у командиров воинских частей. Конвой формируется с учетом пожеланий командиров.

В подготовке к отправке гуманитарной помощи приняли активное участие администрация Карачаевского района, предприниматели Мухаммед Абитов и Манафа Гаппоева, представители осетинской общины КЧР и жители республики, а также руководство агрокомбината «Южный».

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