Кишинёв, , 09:01 — REGNUM Бригада спецназа Генинспектората полиции Молдавии Fulger 10 ноября проведёт практические учения с применением бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Молдавские Хаммеры во время учений Ministry of Defense of Ukraine

«Для поддержания высокой степени способности к реагированию и вмешательству такие обучающие процессы организуются периодически и являются частью плана действий учреждения с особым статусом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали население не переживать из-за учений и не доверять неофициальной информации.

Стоит отметить, что в Кишинёве с 18 сентября постоянно проходят протестные акции, на которых участники требуют отставки правительства и президента страны Майи Санду. Она в ответ на это заявляет, что протесты якобы организовывают из России.

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