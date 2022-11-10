Москва, 10 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Североатлантический альянс раскрыл возможности своей разведки на территории бывш. УССР. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Североатлантический блок в рамках СВО фактически раскрыл все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники», — цитирует агентство слова собеседника.

Источник пояснил, что НАТО поддерживает ВСУ «средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения». В связи с этим ведутся работы по повышению скрытности российских систем связи.