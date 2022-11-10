Благовещенск, , 08:58 — REGNUM За имущество, находящееся в собственности Амурской области, разрешили временно не платить жителям, которых мобилизовали для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 ноября в пресс-службе правительства региона.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

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Мера также распространяется на земельные участки, находящиеся в областной собственности. Аналогичные льготы также рекомендовано предусмотреть в муниципалитетах региона. С инициативой выступило министерство имущественных отношений Приамурья. Причиной отсрочки называется то, что помещения и участки не будут использоваться в период прохождения службы их арендаторами.

«В это время коммунальные платежи вместо арендатора будет платить арендодатель. Кроме этого, мобилизованные предприниматели смогут расторгнуть договоры аренды без штрафов», — отметил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области детям и супругам мобилизованных предоставили возможность бесплатно посещать бассейн. Эта услуга доступна семьям бойцов с 1 ноября.