Париж, , 08:53 — REGNUM В течение ближайших недель пообещал поставить режиму Киева ещё шесть дополнительных гаубиц CEASAR французский президент Эммануэль Макрон. Об этом 9 ноября рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

Французские САУ Caesar, переданные Киеву Министерство обороны Украины

«Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения — гаубицы TRF1», — сказал он.

При этом по данным СМИ, у Вооружённых сил Франции было в общей сложности 76 самоходных гаубиц CEASAR и при поставке киевскому режиму 24 из них они лишатся почти трети своих запасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США не будут передавать киевскому режиму свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, чтобы «не допустить эскалации конфликта» на территории бывш. УССР