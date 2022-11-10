Джакарта, , 08:55 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно пресс-релизу, полученному в Джакарте, на встрече, которая длилась около 60 минут, стороны обсудили различные вопросы, связанные с изменением климата, сотрудничеством в области торговли и образования.

Открывая встречу, вице-президент Индонезии выразил свою признательность Египту за роль в глобальных усилиях по решению проблем климата. По его оценке, Египту и Индонезии, как развивающимся странам, необходимо продолжать поощрять выполнение международных обязательств по решению этой глобальной проблемы во всех аспектах.

«Включая финансирование, наращивание потенциала и передачу технологий из развитых стран. Лидерство Египта на COP27 и Индонезии на G20 является импульсом для решения различных важнейших вопросов, связанных с экономикой и окружающей средой», — отметил вице-президент Индонезии.

В области торговли вице-президент пояснил, что сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться. Об этом свидетельствует увеличение объема торговли более чем на 50%, который достиг $1,86 млрд.

«В настоящее время в Египте обучается более 10 300 индонезийских студентов. Я надеюсь, что сотрудничество между двумя странами будет укрепляться, в том числе в обеспечении защиты индонезийских студентов в Египте», — добавил Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении первой леди прибыл в столицу Камбоджи для участия в саммите АСЕАН и других связанных с ним встречах 10–13 ноября 2022 года.

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