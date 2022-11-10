Москва, 10 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Москве построят новые заводы по производству стройматериалов и кормов для животных. Инвесторам предоставит в аренду два земельных участка площадью 7,8 га, сообщается 10 ноября на портале мэра столицы.

Onf.ru Стройка

Инвестиции в строительство завода по изготовлению импортозамещающих стройматериалов составят 900 млн рублей. На новом предприятии появится 70 рабочих мест. Завод начнёт выпускать инновационные сверхкрупноразмерные модули для строительства домов.

Объем инвестиций в строительство завода по производству кормов для домашних животных составит около 1,5 млрд рублей. На предприятии создадут 350 новых рабочих мест. Завод ежегодно будет выпускать до 10 млн тонн сухого корма для кошек, собак и рыб.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных районах Москвы на территории 3,5 га при поддержке инвесторов создадут три новых производства.

Читайте также: В Москве построят два новых завода и фабрику