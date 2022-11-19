Москва, 19 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Снежный барс — крупный хищник семейства кошачьих, внесенных в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. Сейчас, благодаря нацпроекту «Экология», начат медленный путь к восстановлению вида. Свою лепту в сохранение исчезающей популяции призвана внести комплексная просветительская выставка «Ирбис — кошка-невидимка», открывшаяся 9 ноября в Московском зоопарке.

Пресс-служба Московского зоопарка Снежный барс

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка, проект запущен совместно с попечительским советом Национального парка «Сайлюгемский» (Республика Алтай) для привлечения внимания людей к проблеме возможного исчезновения снежного барса (ирбиса) и является уникальным опытом коллаборации зоологического и национального парков.

Снежного барса часто называют призраком гор. Ирбис мастерски маскируется: неподвижного хищника практически нереально отличить от окружающей среды. Секрет в окрасе — особый рисунок пятен на серой шкуре превращает барса в невидимку на фоне скал.

«На начало 2000–х годов, можно сказать, что «кошек-невидимок» осталось в мире всего несколько тысяч. Но совместный труд — и энтузиастов, и неравнодушных людей, и внимание государства, властей, работа заповедников и национальных парков, позволяет нам постепенно улучшать ситуацию. И вот Сайлюгемский парк вместе с попечительским советом и Министерством природных ресурсов и экологии РФ организовал эту выставку, организованную, чтобы этот прекрасный вид сохранить», — отметил председатель общего собрания попечительского совета национальный парк «Сайлюгемский» Али Узденов.

Комплексная последовательная выставка состоит из трех сегментов. Первый — семь интерактивных мультитач-стендов, расположенных на новой территории Московского зоопарка. Второй — видеоролик о снежном барсе, размещенный на медиаэкране NAKED EYES, расположенном на башне Главного входа Московского зоопарка. Третий — граффити с изображением снежного барса, созданное около выхода из метро Баррикадная.

Пресс-служба Московского зоопарка Московский зоопарк. Стенд выставки «Ирбис — кошка-невидимка»

На самой территории зоологического учреждения органично размещены семь уникальных мультитачобъектов — это новое слово в просвещении посетителей всех возрастов и групп. Стенды демонстрируют, насколько удивителен снежный барс, через различные инструменты просвещения: стенды можно трогать, заходить внутрь них, у каждого теперь появилась возможность услышать голос снежного барса и, конечно, прикоснуться к нему.

На первом стенде системно изложена общая информация о снежном барсе в России. На втором посетители смогут вручную двигать фигурку ирбиса по маршрутам их миграции. На третьем стенде можно будет сравнить свою руку с лапой барса, а также прикоснуться к «подушечкам его пальцев». На четвертом стенде посетители смогут увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы ирбиса, созданного на 3D-принтере. На пятом стенде каждый желающий сможет услышать защитный рык, призывные звуки, а также довольное ворчание снежного барса. Шестой стенд даст возможность потрогать шерсть ирбиса — ее искусственный вариант, выполненный из самых современных материалов. Седьмой стенд — это фотозона, в которую можно будет зайти и сфотографироваться как будто бы в национальном парке «Сайлюгемский» на фоне горы Белуха в непосредственной близости от снежных барсов.

Пресс-служба Московского зоопарка Московский зоопарк. Мультитачобъекты выставки «Ирбис — кошка-невидимка»

«Отдельно я хотел сказать про Республику Горный Алтай. Там, где находится ядро, там, где больше всего этих уникальных животных — до 50 — про парк Сайлюгемский, в котором постоянно обитает около 25 барсов. Их надо сохранить, потому что мир не только хороший, но и одновременно жестокий. Была такая самочка — Вита — с двумя котятами, к сожалению, они погибли, попали в охотничью петлю. То есть, мы говорим о том, что должны менять отношение, понимать, что это символ, особенно в тех местах, где барс обитает. Их нужно беречь», — подчеркнул Али Узденов.

По его оценке, алтайский опыт помог сохранить и амурского тигра:

«Теперь все гордятся, что он есть в Приморье. Вот мы хотим аналогично снежного барса в нашем событии показать, чтобы все гордились, что у нас в Алтае, в Алтайско-Саянской группе есть снежный барс. Чтобы каждый оберегал его и говорил, что это наша гордость!».

На экране NAKED EYES, расположенном на башне главного входа Московского зоопарка (ул. Б. Грузинская, д. 1), появился анималистично отрисованный снежный барс, который демонстрирует свои физические возможности с характерными прыжками, движениями и охотой. Ролик имеет три «главы» видео-блоков: зацикленный ролик (дневной показ), зацикленный ролик-2 (ночной показ), а также активный блок (за 1 минуту до начала каждого часа). В зависимости от времени суток активность анимированного животного будет разной. Днем — кошка-невидимка будет наблюдать за посетителями зоосада и гостями столицы, ночью — спать. В активной фазе (в дневные часы, ирбис за 1 минуту до нового часа раскроет секреты своей охоты, покажет красоты своего ареала).

Пресс-служба Московского зоопарка На выставке «Ирбис — кошка-невидимка» в Москве

Кроме того, у недавно открывшегося нового входа в Московский зоопарк (выход из м. Баррикадная) появилось изображение снежного барса, выполненное в современном стиле — граффити. Данный проект привлекает внимание посетителей и позволяет перенестись в удивительные края обитания краснокнижного животного за секунды. Выставка бесплатна для всех посетителей Московского зоопарка. Срок действия проекта — год.

«Важно сохранять барса не только в естественной среде, но и сохранять искусственную популяцию. Это как подстраховка на случай какого-либо катаклизма в природе — мы всегда сможем помочь нашим поголовьем. У нас в питомнике содержится две пары барсов, они прекрасно размножаются, их потомство можно увидеть в разных зоопарках мира. Мы приняли решение о том, что один из вольеров на старой территории в центре зоопарка переоборудуем под снежных барсов. Одна из пар переедет туда — уже в следующем году, весной. И все жители и гости Москвы смогут их наблюдать вживую. В природе это очень редкое и скрытное животное. В природе — их можно увидеть, пожалуй только в бинокль, а здесь — и с близкого расстояния», — считает заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов.

Пресс-служба Московского зоопарка Московский зоопарк. Посетители на открытии выставки «Ирбис — кошка-невидимка»

Как сообщало ИА REGNUM, восстановление редких видов животных — одно из важных направлений национального проекта «Экология». В его фокусе 13 уникальных животных, которые из-за антропогенного влияния и глобальных экологических изменений оказались на грани исчезновения. Благодаря совместным усилиям биологов, специалистов природоохранной сферы и государства численность этих животных наконец начала расти.

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