Луганск, 10 ноября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования в ночь на 10 ноября обстреляли город Артёмовск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 10 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Отмечается, что обстрел Артёмовска со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 03:55 (совпадает с мск), и в ходе него по городу было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими нацистами Куйбышевского района Донецка в ночь на 10 ноября погиб один мирный житель.

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