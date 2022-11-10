Лондон, 10 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Десяткам миллионов людей угрожают катастрофические последствия из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике. Об этом предупреждает группа учёных в своём докладе, опубликованном в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата, сообщает британское издание The Guardian.

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Специалисты прогнозируют, что в течение ближайших десяти лет Арктика может «окончательно» лишиться морского льда в летние периоды. Как подчёркивает сотрудник Массачусетского университета и соавтора исследования Джули Бригам-Гретт, в данный момент человечество уже ничего не может сделать со сложившейся ситуацией.

«Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», — указала она.

По прогнозам учёных, сокращение количества льда откроет тёмный Северный Ледовитый океан, который будет поглощать, а не отражать тепло. Это станет причиной усиления глобального потепления.

Даже если выбросы, вызывающие нагрев планеты, будут радикально сокращены, огромные ледяные щиты на полюсах будут продолжать таять в течение сотен лет, вызывая повышение уровня моря на три метра, что поставит под угрозу прибрежные города, говорится в докладе.

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Как сообщало ИА REGNUM, новое исследование, опубликованное в Advancing Earth and Space Science (AGU), показывает, что частота дождливых дней в Арктике может удвоиться к 2100 году. Это приведёт к ускорению таяния вечной мерзлоты, высвобождению огромного количества парниковых газов и ускорению таяния морского ледяного покрова, что, вероятно, вызовет последствия для экологии Арктики и коренных народов, а также сообществ по всему миру.