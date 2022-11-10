Челябинск, , 08:41 — REGNUM В Челябинске из администрации города уволен замглавы по градостроительству Владимир Шамне. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Трудовой договор с ним расторгли по соглашению сторон. Как пишет Накануне. Ru, чиновник продолжит работу на муниципальной службе, но в администрации Калининского района Челябинска. Там он займёт должность замглавы по благоустройству.

Временно исполнять обязанности Шамне будет Александр Перемыкин. Ранее он возглавлял городское управление градостроительных разрешений.

Как сообщало ИА REGNUM, Шамне был назначен замглавы администрации Челябинска в конце августа 2019 года. До этого он работал в компании «Мечел», в налоговой инспекции и в столичных бизнес-структурах. Также чиновник курировал строительство промышленных объектов в в Красноярском крае и Амурской области.

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