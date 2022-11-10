Николаев, Бывш. УССР, , 08:43 — REGNUM Сотрудники местного управления СБУ в городе Николаеве прячутся по нескольким адресам, укрываясь от российских ракетных ударов. Их места дислокации раскрыл один из активистов подполья, назвавший себя «Саботажем».

СБУ Ssu.gov.ua

На видео, опубликованном РИА Новости, активист обозначил свою личность, назвав себя исполнителем ряда известных в Николаеве и на территории б. УССР акций против киевского нацизма и в поддержку России.

Он рассказал, что на улице Адмиральской в доме №18 прячутся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится подразделение СБУ по наружному наблюдению, его сотрудники «бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто и чем занимается».

Кроме того, на улице Корабелов, 2А находится гараж, «если туда попадет ракета, то будет, конечно, проблематично без машин похищать людей», заявил собеседник агентства.

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Также подпольщик раскрыл и место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики для соцсетей. По его словам, это Центр занятости на улице Никольской, 68.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук рассказал, что Киев планировал забросить диверсантов в три приграничных российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре.

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