Санрайз, США, 10 ноября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Nhl.com «Флорида Пантерз»

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Ник Казинс, Александр Барков и Сэм Беннетт.

На сегодняшний день «Флорида» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 17 очков. «Каролина» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 17 очками.

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