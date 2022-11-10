Тирасполь, 10 ноября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Молдавия, устроив энергетическую блокаду Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), пытается дестабилизировать там обстановку и шантажировать Россию. Об этом 9 ноября заявил на брифинге глава ПМР Вадим Красносельский.

Bestalex Карта Приднестровья

По его мнению, молдавское руководство добивается, чтобы протесты проходили не только в Кишинёве, но и в Тирасполе. Тогда можно будет сказать, что в Приднестровье не лучше, чем в Молдавии.

«Я думаю, там, в Кишинёве, неглупые люди находятся, и они отлично всё понимают и отлично всё оценивают. И они сделали это со своим умыслом, чтобы предприятия были остановлены, чтобы люди остались без рабочего места, без зарплат, чтобы был фактор нестабильности», — сказал Красносельский.

Он считает, что в Молдавии приняли обдуманное решение устроить блокаду Приднестровья.

Напомним, с 1 ноября Молдавия самовольно изменила порядок распределения природного газа, поставляемого из РФ. Вместо положенных в этом месяце 118 млн кубометров Кишинёв решил передать ПМР 69 млн кубометров.