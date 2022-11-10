Луганск, , 08:40 — REGNUM В Луганскую Народную Республику вернулась группа военнослужащих, находившихся в плену на территории бывш. УССР. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он рассказал, что из плена вернулись 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР.

«Излишне говорить об условиях содержания в [киевском] плену: избиения, издевательства… — написал Пасечник. — Герои Луганщины истощены, но не сломлены».

По словам врио главы республики, военнослужащие пройдут медицинское обследование и реабилитацию. При этом работа по освобождению бойцов из нацистских застенков продолжается.