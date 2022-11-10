Курган, 10 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Курганской области реальная заработная плата за год снизилась на 4%. Об этом сообщает Свердловскстат.

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе–августе 2022 года составила 38 426 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года возросла на 10,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, снизилась на 4%.

Величина прожиточного минимума по Курганской области на 2022 год, установленная 2 июня, составила 13 085 рублей в расчёте на душу населения. Для трудоспособных курганцев прожиточный минимум составил 14 263 рубля, для пенсионеров — 11 253 рубля, а для детей — 13 101 рубль.