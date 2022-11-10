Донецк, , 08:38 — REGNUM В результате обстрела киевскими нацистами Куйбышевского района Донецка в ночь на 10 ноября погиб один мирный житель. Об этом 10 ноября сообщил донецкий мэр Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева. Погиб мужчина 2002 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Помимо того, Кулемзин уточнил, что также из-за обстрела боевиков ВСУ мирная жительница 1981 года рождения получила осколочные ранения и была госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле киевскими боевиками города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) были ранены шесть мирных жителей.