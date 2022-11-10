Черкесск, , 10:22 — REGNUM В Карачаевр-Черкесии окружили заботой детей мобилизованных жителей республики. Для них организовали досуг — в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в городе Черкесске 9 ноября состоялся квест, в котором пригласили принять участие учащихся школы №11 республиканского центра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Участники квеста в Карачаево-Черкесии Пресс-служба главы КЧР

Мероприятию дали название «Остров сокровищ». Команды по «старинным картам» должны были добраться до «клада». В пути участникам пришлось бороться с трудностями, преодолевать различные препятствия, в том числе природного характера — ручьи, болота, овраги. Во время квеста дети продемонстрировали высокий командный дух, за что в награду им досталась большая пицца в уютном кафе.

Все успешно прошедшие испытания были награждены значками «Юный турист III степени». Инициатива проведения такого мероприятия для детей мобилизованных граждан принадлежит центру детско-юношеского туризма и краеведения Центра дополнительного образования детей и региональному отделению «Единой России».