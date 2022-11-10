Монреаль, Канада, , 08:37 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Флаг хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» (сс) Shawn Carpenter

В составе «Монреаля» дубль оформил нападающий Кирби Дак, ещё по шайбе забросили форварды Ник Судзуки, Майк Хоффман и защитник Арбер Джекай.

У «Ванкувера» точными бросками отметились защитник Люк Шенн и нападающий Нильс Хёгландер.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 15 очков. «Ванкувер» идёт на 13-е месте в Западной конференции с 11 очками.

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