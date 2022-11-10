Новосибирск, 10 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Сложившееся противостояние России и условного «коллективного Запада» не позволяет вернуться к прежним форматам общения в полном объёме. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска, комментируя информацию о том, что вместо президента России Владимира Путина на саммит G20 поедет глава МИД страны Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Современная поляризация в мире, сложившееся противостояние России и условного «коллективного Запада», а также мощная информационно-пропагандистская кампания против Москвы не позволяют вернуться к прежним форматам общения в полном объёме. И поскольку пространство диалога остаётся пока ограниченным, представительство России на предстоящем саммите G20 будет именно в такой форме», — отметил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по словам пресс-секретаря российского президента, руководство страны обсуждает «различные форматы» участия в саммите G20.

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