Петропавловск-Камчатский, , 08:34 — REGNUM На Камчатку со стороны Охотского моря надвигается циклон. Непогода обрушится на юго-восточные территории края в ночь с 10 на 11 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

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Мокрый снег и метель прогнозируют в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Мильковском, Соболевском и Усть-Большерецком районах. На дорогах образуется гололедица. Возможно налипание снега на провода и деревья. На побережье будет сильный ветер, а днём на юго-западном побережье ожидается шторм.

Как сообщало ИА REGNUM, Охинский и Александровск-Сахалинский районы Сахалина днём 10 ноября окажутся под воздействием циклона. Спасатели объявили экстренное предупреждение.