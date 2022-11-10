Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия согласился, что нужно провести новые выборы руководства партии, и он будет в них участвовать. Об этом политик заявил 9 ноября на брифинге.

Ника Мелия Unm.ge

Он отреагировал на заявление части его соратников, что нужно поменять лидера, чтобы выбрать такого, который будет лучше подходить под новую ситуацию. По словам лидера партии, выборы уже решили проводить до этого выступления, но пока не определились с датой.

«Я был, есть и буду готов участвовать в любых выборах. Тем более во внутрипартийных выборах и тем более тогда, когда у меня накопилось не так уж и мало того, о чем нужно сказать», — заявил Мелия.

Стоит отметить, что в последние месяцы в грузинские СМИ попадает информация о спорах внутри ЕНД. Лидеры партии публично предъявляют друг другу обвинения. В правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что «Нацдвижение» скоро расколется.

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