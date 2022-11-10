Москва, , 08:37 — REGNUM Туристические проекты Москвы отмечены призами Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Премию получили три проекта, сообщается 10 ноября на портале мэра столицы.

Москва

Гран-при завоевал портал и мобильное приложение «Узнай Москву». Это интерактивный онлайн-гид, включающий 240 маршрутов по разным районам столицы.

Туристический маршрут «Современное искусство двух столиц» знакомит туристов с актуальными трендами в культуре. На велосипедном маршруте «Гид по литературным местам» аудиогид рассказывает о творчестве русских писателей.

Всего за победу в финале конкурса «Маршрут года» боролись 296 претендентов из 63 регионов России. Гран-при завоевало мобильное приложение «Узнай Москву».

Как сообщало ИА REGNUM, поступления от туризма в бюджет Москвы за I полугодие 2022 года составили 50,2 млрд рублей.

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